Умер актер Сергей Рыжов: готовился выйти к детям в костюме Деда Мороза, но не успел

На 80-м году жизни умер заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Бурятской ССР и член Союза Театральных деятелей России Сергей Рыжов. В течение 46 лет артист преданно служил Русскому драматическому театру имени Бестужева в Улан-Удэ. О его смерти сообщает Байкал-Daily со ссылкой на минкультуры Бурятии.

Сергей Григорьевич родился 2 марта 1944 года в селе Баженово Гачинского района Горьковской области. До переезда в Улан-Удэ он работал артистом в нескольких театрах. В актерскую труппу Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Григорьевич был принят в 1977 году. За эти годы он исполнил более 150 ролей различного амплуа и диапазона. 46 лет артист преданно служил театру.

Рыжов также многие годы был неотъемлемой частью новогодних праздников, воплощая образ Деда Мороза в театре для нескольких поколений. На момент своей кончины, артист готовился к выступлению в роли Деда Мороза на предстоящей новогодней ёлке, уже выучил стихи и был готов выйти 20 декабря.

Несколько лет он успешно сочетал работу актера с обязанностями заведующего труппой, а также был членом художественного совета театра. В последние годы своей творческой активности Сергей Григорьевич Рыжов также активно участвовал в кинопроектах.

СМИ пишут, что отпевание и церемония прощания с артистом состоится в Одигитриевском соборе 23 декабря в 13:30. Сергей Григорьевич будет похоронен на Аллее Славы на Южном кладбище.

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