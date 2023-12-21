Умер автор песен Игоря Николаева и Владимира Преснякова Валерий Сауткин

В Москве на 91-м году жизни скончался поэт-песенник Валерий Сауткин. Об этом сообщает Пятый канал.

Труп Сауткина был найден в его квартире на улице Чаплыгина в центре столицы в среду, 20 декабря. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Точная причина смерти поэта в настоящий момент неизвестна.

Валерий Сауткин являлся автором множества песен для таких артистов, как Игорь Николаев, Владимир Пресняков-младший, Александр Градский, Кристина Орбакайте, Сергей Минаев, Алексей Глызин. Вдобавок поэт был автором хитов «Папа, ты сам был таким», «Программа телепередач на завтра», «Мемуары» — песня звучит в советском фильме «Афоня».

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