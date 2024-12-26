В Москве умер на 80-м году жизни заслуженный артист России Владимир Мяловский

Умер заслуженный артист России Владимир Мяловский. Он скончался в 79 лет в своей квартире в Москве. Об этом сообщает сайт mk.ru.

По данным источника, Мяловский умер около 23:00 25 декабря. На тот момент он находился у себя дома на Рижском проезде.

Отметим, что зрителям Владимир полюбился как цирковой артист. Он был акробатом и создателем уникального шоу «Галактика». В профессиональных кругах его считали одним из лучших ловиторов советского цирка.

Причина смерти Мяловского пока не уточняется. Родственники официальных комментариев по поводу смерти артиста не давали.

Ранее стало известно, что скончался экс-глава штаба космодрома Байконур Станислав Лимонт. Генерал-майор умер у себя в квартире в Химках в возрасте 85-ти лет.

Также недавно не стало актера Шалвы Гицбы. Ему было 88 лет.