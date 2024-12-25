В Абхазии в возрасте 88 лет умер актер Шалва Гицба

В Абхазии умер актер Шалва Гицба, известный российским зрителям по фильму «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Ему было 88 лет.

Причина смерти артиста не раскрывается. Также нет информации о том, где и когда он будет похоронен.

Шалва Гицба окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. Был организатором и руководителем «Абхазского народного театра».

В 1998 году артист возглавил Ткуарчалский театр комедии и покинул его только в 2007 году.

В течение многих лет он был одним из ведущих актеров Абхазского государственного драмтеатра, сообщает Кино-Театр.ру.

В 1969 году дебютировал в кино в фильме Станислава Говорухина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Также снимался в проектах «Время счастливых находок», «У самого Черного моря», «В ночь на новолуние», «Созвездие Козлотура», «Да поможет нам Бог!» и других.

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