В Химках в 85 лет умер экс-глава штаба космодрома Байконур Станислав Лимонт

В подмосковных Химках умер бывший глава космодрома Байконур Станислав Лимонт. Ему было 85 лет. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на свой источник.

Лимонт скончался еще 24 декабря в своей квартире. В последние минуты жизни рядом с ним находились близкие. Именно они и вызвали скорую помощь, когда ему стало плохо. Приехавшие медики констатировали смерть.

«Тело мужчины направлено в морг для установления точных причин смерти», - поделился собеседник агентства.

Отметим, что Станислав Лимонт всю свою жизнь посвятил службе в армии. В 1971 году его назначили начальником команды испытательной группы 48-й отдельной инженерно-испытательной части после прибытия на Байконур. А в 1988 году он возглавил штаб космодрома. В запас он ушел со званием генерал-майора.

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