В Москве умер генерал в отставке Дмитрий Древаль, весной подстреленный таксистом

В Москве умер генерал-майор в отставке Дмитрия Древаль, сообщает портал mk.ru. Весной этого года его подстрелил таксист во время конфликта возле его дома.

Источник выяснил, что 68-летнему мужчине стало плохо 20 августа, когда он находится в собственной квартире на улице Академика Анохина. Рядом с ним была жена, которая и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи приехали домой к генералу, но спасти его уже не удалось.

Причина смерти Дмитрия Древаля пока не раскрывается. Другие подробности случившегося выясняются.

Отметим, что военный долгое время служил в Министерстве Обороны и занимал пост заместителя начальника тыла вооруженных сил.

В мае 2024 года Древаль был ранен в ходе разборок с водителем такси. Сообщалось, что генерал сделал ему замечание, и тот выстрелил ему в ногу.

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