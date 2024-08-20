96-летний актер Богуслав Данилевский умер через две недели после смерти жены

Польский актер Богуслав Данилевский умер через две недели после смерти жены. Ему было 96 лет.

Как пишет Wroclaw, артист ушел из жизни 16 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Официальная причина смерти не раскрывается.

«Две недели назад скончалась Янина – любимая жена господина Богуслава. Они оба прожили вместе много лет, но, кажется, не могли друг без друга», - приводит издание некролог редактора из Вроцлава Малгожаты Величко.

Богуслав Данилевский проживал в Вроцлаве и всю свою жизнь посвятил службе с Польском театре. Он выступал на сцене с 1950-х годов и сыграл более 100 ролей.

Актер также активно снимался в кино, одной из его последних работ стал ситком под названием «Дела Кепских».

Также Данилевского можно увидеть в лентах «Общая комната», «Как быть любимой», «По другую сторону радуги», «Ржавчина» и другие.

Ранее ушел из жизни академик Российский академии наук (РАН), заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко.