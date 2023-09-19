В Москве состоялось прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. Об этом сообщает mk.ru.

Звезда сериала «Солдаты» ушел из жизни в 61 год из-за остановки сердца. Поклонники и друзья артиста собрались в Театре на Юго-Западе, чтобы проводить его в последний путь. Сообщается, что проститься с Вячеславом пришли Сергей Глушко и Игорь Угольников.

По мнению поклонницы актера, болезнь «подкосила его». «Раньше он был таким красивым, а превратится в старика. Болезни никого не щадят», — высказалась женщина.

Как сообщает Teleprogramma.pro, у входа в театр дежурят врачи скорой помощи. Многим пришедшим на траурную церемонию становится плохо.

По данным СМИ, Гришечкина решили кремировать.

Ранее дочь Гришечкина назвала бредом сообщения о пролежнях у актера и вине врачей. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что умер 77-летний лидер рок-группы «Мозаика» Ярослав Кеслер от аневризмы.