Умер 77-летний лидер рок-группы «Мозаика» Ярослав Кеслер от аневризмы. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на слова Вячеслава Малежика.

Умерший певец вел активный образ жизни и тщательно следил за здоровьем. Однако 15 сентября 2023 года в его соцсети появилась запись: «Я вчера умер». Пользователи Сети сочли слова за неудачную шутку. Спустя время Малежик подтвердил смерть Кеслера.

Сообщается, что музыкант скончался от аневризмы. Похороны пройдут 20 сентября в крематории Хованского кладбища.

«Не побоюсь сказать, что формирование меня как личности происходило рядом с Ярославом Аркадьевичем. «Иисус Христос» и «Игра» будут долго идти на подмостках театра имени Моссовета», — высказался Вячеслав.

Напомним, что группа «Мозаика» существовала с 1969 до 1990 года. Ее основателем был Кеслер. Также артист проявил себя на научном поприще. Он защитил докторскую диссертацию на тему «Химия халькогенидных шпинелей» и стал автором научных статей по материаловедению.

Также Ярослав осуществил перевод на русский язык либретто мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».

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