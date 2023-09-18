Дочь Гришечкина назвала бредом сообщения о пролежнях у актера и вине врачей

Дочь актера Вячеслава Гришечкина Ольга назвала бредом сообщения о вине врачей в его смерти. Напомним, директор артиста Максим Миллер утверждал, что в больнице у знаменитости за 5 дней образовались пролежни и им, якобы, никто толком не занимался.

Ольга Гришечкина сказала «Известиям»: «Нет, это бред полный, абсолютно всё не так. Все врачи как раз до последнего боролись, делали всё, что могли».

Родственница утверждает, что навещала отца в больнице «почти каждый день», а врачи были «прекрасные».

Также женщина опровергла, что Гришечкин два дня лежал в частном рехабе. Она считает, что отцу следовало вовремя начать лечение и слушать родственников: актер, как и многие мужчины в России, делал это с неохотой и не вовремя, говорит Ольга.

Громкие заявления были сделаны Миллером в состоянии шока, объяснила женщина: он переживает смерть друга и потому «сказал то, чего не было». Директор не приезжал в больницу и не общался с врачами – поэтому Гришечкина призвала журналистов ориентироваться на ее слова.

Ранее Миллер говорил, что актера сначала доставили в частную клинику, а после ухудшения состояния перевели в обычную больницу. Там у него образовались пролежни, хотя при должном уходе даже после 2 лет лежания такого не бывает, заявлял директор звезды.