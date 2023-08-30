В Москве состоялась церемония прощания с режиссером Глебом Панфиловым
© Starface.ru
В Москве состоялась церемония прощания с режиссером Глебом Панфиловым. Об этом сообщает издание StarHit.
По информации источника, прощание с Панфиловым проходит в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Проводить деятеля кино в последний путь пришли его многие коллеги. В их числе оказались Карен Шахназаров и Лия Ахеджакова.
Звезда «Служебного романа» много лет дружила с умершими Глебом Панфиловым и Инной Чуриковой. Ахеджакова заранее приехала на траурную церемонию и молча зашла в собор, отказавшись от общения с прессой.
Напомним, что 89-летний режиссер умер в одной из столичных больниц. Панфилов пережил супругу Инну Чурикову на 7 месяцев.
Ранее мы писали о том, что врачи боролись за жизнь госпитализированного режиссера Глеба Панфилова больше часа. Подробности смотрите в этой статье.
Не менее интересна та история, в которой концертный директор Евгений Морозов рассказал о связи Ирины Мирошниченко с альфонсом.