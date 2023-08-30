В Москве состоялась церемония прощания с режиссером Глебом Панфиловым. Об этом сообщает издание StarHit.

По информации источника, прощание с Панфиловым проходит в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Проводить деятеля кино в последний путь пришли его многие коллеги. В их числе оказались Карен Шахназаров и Лия Ахеджакова.

Звезда «Служебного романа» много лет дружила с умершими Глебом Панфиловым и Инной Чуриковой. Ахеджакова заранее приехала на траурную церемонию и молча зашла в собор, отказавшись от общения с прессой.

Напомним, что 89-летний режиссер умер в одной из столичных больниц. Панфилов пережил супругу Инну Чурикову на 7 месяцев.

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