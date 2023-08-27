Скончался после второго инсульта: врачи боролись за жизнь Глеба Панфилова больше часа

Стали известны подробности последних минут жизни режиссера Глеба Панфилова. Народный артист РСФСР скончался в возрасте 89 лет. Незадолго до смерти он попал в больницу уже со вторым инсультом, передает Woman.ru.

Панфилов ушел из жизни накануне, 26 августа. Лауреата многочисленных государственных премий доставили в больницу с повторным инсультом. В мае текущего года он уже попадал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Тогда знаменитости удалось помочь. В очередной раз, несмотря на удовлетворительное состояние, реанимационные действия не привели к результату. Медики больше часа возвращали Панфилова к жизни, но тот уже не выкарабкался.

Самочувствие народного артиста РСФСР, по словам его близких и знакомых, резко ухудшилось после смерти жены Инны Чуриковой. С ней Панфилов прожил душа в душу 50 лет и, по всей видимости, не мог до конца смириться с потерей. Чурикова была не только музой режиссера, который снимал ее в кино и ставил с ней спектакли, но и любовью всей жизни.

Актриса скончалась в начале 2023 года. До последнего дня она испытывала проблемы из-за переломов, которые получила в результате падения прошлым летом. Оправиться от травмы Чурикова уже не смогла. Ее звездный супруг был буквально разбит на похоронах любимого человека и не мог сдержать слез.

Ранее звезды театра и кино прокомментировали смерть российского сценариста. Представители театра «Ленком» напомнили, что у Панфилова было две главных любви в жизни — отечественная культура и его жена Инна. Актриса Яна Поплавская следующим образом охарактеризовала смерть сценариста — «уходит эпоха великих артистов».