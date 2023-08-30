«Обольстительная женщина»: стало известно о связи Ирины Мирошниченко с молодым мужчиной

Концертный директор Евгений Морозов рассказал о связи Ирины Мирошниченко с альфонсом. Об этом мужчина сообщил изданию kp.ru.

После смерти актрисы начались споры о том, кому достанется ее наследство. Речь идет про квартиры Мирошниченко в Москве, драгоценности и большую коллекцию шуб. Ходили слухи, что знаменитость передала свои владения молодому мужчине. Узнав об этом, Морозов решил прокомментировать ситуацию.

В первую очередь, Евгений отметил, что артистка была избирательна в своих связях. По словам концертного директора, знаменитость имела завышенные требования к избранникам. Вот почему она бы никогда «не польстилась на альфонса».

«Поверьте, кавалеры бросали к ее ногам деньги, наряды, драгоценности. Она обольстительная, роковая женщина. Ее любили мужчины», — высказался Морозов.

Евгений добавил: среди ухажеров Мирошниченко были только известные и богатые мужчины. По его словам, актрисе признавались в любви Михаил Ефремов и Армен Джигарханян.

Ранее помощник Ирины Мирошниченко рассказал, кому достанется ее многомиллионное наследство. Подробности смотрите в этой статье.