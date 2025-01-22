В Москве скоропостижно умер 59-летний журналист Леонид Свиридов. Об этом сообщает РИА Новости.

21 января ушел из жизни Леонид Свиридов. Что стало причиной смерти — пока не уточняется.

«Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 60-м году жизни. Причину смерти устанавливают врачи», — сказано в некрологе.

С 2001 года Свиридов начал работать в РИА Новости, был собкором в Чехии и Словакии, а с 2003 — в Польше.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала умершего «лучезарным человеком», «высочайшим профессионалом», который всегда поддерживал коллег. По воспоминаниям Марии, они познакомились с Леонидом «при очень драматических событиях», когда его выдворили с территории Польши.

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