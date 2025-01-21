Снимавшийся с Юрой Борисовым актер Югов умер в возрасте 55 лет

Ушел из жизни российский киноактер Вячеслав Югов. Ему было 55 лет.

О смерти артиста сообщается на портале kino-teatr.ru. Он скончался 24 декабря 2024 года. Причины ухода из жизни не уточняются.

Югов снялся вместе с актером Юрой Борисовым в фильме «Кончится лето». Триллер выйдет на российские экраны уже 27 февраля.

Вячеслав Югов родился в 1969 году в Иркутске. После переехал в Якутск. За свою карьеру он снялся в картинах: «Рядовой Чэрин», «Холодное золото», «Не хороните меня без Ивана» и других.

Съемки фильма «Кончится лето» начались в 2022 году в Якутии. Картину продюсировал Борис Хлебников, снявший «Аритмию». Главные роли в ленте исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников.

Ранее в возрасте 76 лет умерла продюсер Ронни Йескел, работавшая над «Криминальным чтивом». Она скончалась в доме престарелых в Калифорнии после продолжительной борьбы с раком.