Журналистка Алена Жигалова сообщила о внезапной смерти отца от болезни. Алена рассказала о семейной трагедии в соцсети.

В начале 2025 года ушел из жизни 70-летний отец звездного интервьюера. Алена призналась, что в последние три месяца он боролся с болезнью, но не стала называть точный диагноз. По словам знаменитости, она до сих пор не может смириться со смертью отца.

«Девять дней назад ушел из жизни мой папа. Мы собирались отмечать его юбилей. Но внезапная болезнь оказалась сильнее и забрала его за три месяца, хотя мы с мамой боролись за него до последнего... Не могу поверить, что больше не услышу в трубке: «Доченька, милая, здравствуй! Когда ты приедешь?»», — высказалась Жигалова.

Отец журналистки всю жизнь проработал «на железной дороге». Он был сильным человеком, который ежедневно поднимал тяжести не менее 70 кг, и никогда не гнался за материальными благами.

По словам Алены, отец гордился ее достижениями и смотрел все шоу.

«Он безумно гордился мной и смотрел все мои шоу, радовался моим успехам так, что об этом знал каждый продавец в знакомых лавках на нашей улице. Теперь, когда он там, где ему хорошо, пусть все узнают и увидят, каким он был и как сильно он любил меня», — резюмировала она.

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