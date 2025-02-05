В Москве после болезни умер звездный стилист Паскаль Тессье. Об этом сообщил Андрей Малахов в Telegram-канале.

3 февраля в 6:30 утра ушел из жизни 61-летний стилист. Его нашли мертвым в квартире на Смоленской набережной. Известно, что в последние годы он сильно болел. Диагноз Паскаля не уточняется.

Умершего называли автором лучших блондов в Москве, где он имел собственный салон на Новом Арбате. Его услугами пользовались многие звезды.

Вспоминая об умершем, Малахов рассказал о ссоре, из-за которой они не общались все эти годы.

«И уж для чистоты истории: он был одним из героев книги «Мои любимые блондинки», после чего не разговаривал со мной все эти годы», — высказался телеведущий.

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