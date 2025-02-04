Заслуженная артистка Абхазии Изольда Арухаа скончалась в возрасте 64 лет. Об этом сообщает aif.ru.

3 февраля умерла заслуженная артистка Абхазии Изольда Арухаа. Ей было 64 года. Причина смерти актрисы не называется.

Министерство культуры республики принесло соболезнования родным и близким актрисы, отметив ее вклад в культуру Абхазии.

«Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Изольде Кучковне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы. Большая занятость актрисы в репертуаре театра упрочила ее положение, как ведущей актрисы», — сказано в некрологе.

Изольда Архуаа проработала в Абхазском драматическом театре с 1986 по 2025 год.

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