На 72-м году жизни умер актер и танцор Петр Чеботарев. Об этом сообщает «Российская газета».

Скончался актер и легенда бальных танцев Петр Чеботарев. Дата смерти неизвестна, как и причина. Сообщается, что прощание с артистом прошло в Храме Петра и Павла в Лефортово, его похоронили на Перепеченском кладбище.

Петр Чеботарев родился в 1953 году. Вместе с женой Аллой Вальковой он выступал в бальных танцах. За свою карьеру они были финалистами и победителями международных конкурсов в Чехословакии, Польше, Венгрии, Австрии, Финляндии.

В 1990 году Чеботарев закончил спортивную карьеру и руководил танцевальной студией. Также он успел сняться в нескольких картинах: «Тайна виллы „Грета“» и «На исходе ночи».

Ранее мы писали о том, что в Москве в возрасте 100 лет умерла архитектор Элеонора Лихтенберг.