В Москве обнаружили мертвым 87-летнего экс-директора издательства «Правда». Об этом сообщает mk.ru.

Вячеслава Леонтьева, который работал в издательстве «Правда», нашли мертвым рядом с его домом на Молодогвардейской улице в Москве. Ему было 87 лет. Среди возможных причин смерти рассматривают несчастный случай или суицид.

Вячеслав Леонтьев пришел работать в «Правду» в 1971 году в должности заместителя начальника производственного отдела. В 1984 году он стал руководителем издательства, которое позже было переименовано во ФГУП «Пресса». Известно, что Леонтьев был включен в список выдающихся руководителей издательской отрасли по версии Marquis Who’s Who.

