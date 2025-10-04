Сыграл харизматичного мафиози в культовом телесериале «Спрут»: актер Ремо Джироне умер в 76 лет

Ремо Джироне, знаменитый итальянский актер, ушел из жизни. Звезда легендарного сериала «Спрут», где он исполнил роль харизматичного мафиози Тано Каридди, скончался в 76 лет, передает Российская газета.

Обстоятельства смерти Джироне не приводятся. В публикации лишь говорится о том, что зарубежный артист внезапно ушел из жизни, находясь у себя дома в Монако.

Ремо долгое время служил в театре. Ему довелось поработать с режиссером Лукой Ронкони, который поставил на сцене множество драм и шедевров — от Шекспира до Чехова.

Однако больше всего Джироне прославился как киноактер. Широкой публике он стал известен благодаря роли злодея в телесериале «Спрут».

Ранее сообщалось о смерти британской актрисы кино и телевидения Патриции Рутледж. Она скончалась в возрасте 96 лет.