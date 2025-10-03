На 97-м году жизни умерла британская актриса театра и кино Патриция Рутледж

Британская актриса кино и телевидения Патриция Рутледж скончалась в возрасте 96 лет. Она ушла из жизни сегодня, 3 октября. О ее кончине сообщает The Guardian.

В некрологе артистку называют воплощением «истинного голоса средней Англии с ее самодовольной уверенностью в себе, неодобрением моральной слабости других и непоколебимым чувством снобистского превосходства».

Рутледж родилась 17 февраля 1929 года в Хайер-Транмире, Великобритания. Образование получила в средней школе Биркенхеда и Ливерпульском университете. После окончания вуза она планировала стать учителем. Но победила страсть к музыке и пению. Со временем у нее сформировался полноценный, насыщенный голос контральто.

В 1952 году Патриция сыграла Ипполиту в постановке «Сон в летнюю ночь» в театре «Ливерпуль Плейхаус». В 1953 году поступила в театральную школу «Бристоль Олд Вик» и выступала в Гилфорде, Уортинге и Виндзоре.

В Лондоне она дебютировала в 1954 году в Вестминстерском театре в музыкальной комедии. В течение следующих 10 лет актриса прославилась в столице, выступая в различных ревю и мюзиклах.

Впервые на экране появилась в 1954 году. А уже в 1961-м снялась сразу в пяти эпизодах сериала «Улица Коронации». В середине 1970-х она сыграла миссис Микобер в «Дэвиде Копперфилде», а также портниху мадам Манталини в «Николасе Никльби».

Большую популярность Рутледж принес сериал ВВС «Внешность обманчива», в котором она сыграла снобистку Гиацинту Баккет. Также на ее счету такие фильмы, как «Расследования Хэтти Уинтропп», «Не поднимай мост, углуби реку» и «Учителю, с любовью».

