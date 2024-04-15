В Москве нашли тело 47-летнего сына первого генпрокурора России Степанкова

В московской квартире на Дубининской улице нашли мертвым сына первого Генпрокурора России Валентина Степанкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 47-летнего Дениса Степанкова обнаружил его отец, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на нем не было: смерть была естественной. По предварительным данным, он ушел из жизни вследствие сердечной недостаточности.

Степанков-младший работал юристом. Его отец, Валентин Степанков, занимал пост Генерального прокурора РФ в 1991-1993 годах.

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