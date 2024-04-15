Умер за день до дня рождения: ушел из жизни летчик-испытатель Анатолий Квочур

Умер легендарный летчик-испытатель СССР Анатолий Квочур. Это случилось за день до 72-летия мужчины. Об этом сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС, Виктор Бондарев, в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник ВВС России Квочур Анатолий Николаевич», – сказано в сообщении.

Сын Николай Квочур на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил информацию. Он пояснил, что из-за многочисленных перегрузок и травм у отца были проблемы со здоровьем. Но причину смерти говорить не стал.

Отмечается, что за свою жизнь Анатолий испытал и освоил более 90 типов и модификаций самолетов. В 2005 году он установил 11 мировых рекордов на борту Су-27. Общее время, проведенное им в воздухе, составляет около 4800 часов, включая более 3000 часов испытательных полетов.

Ранее мы писали о том, что умер заслуженный артист РСФСР Александр Шабунио. За свою карьеру Шабунио исполнил десятки партий в различных операх: Борис Годунов, Досифей, Иван Грозный, Сальери, Мельник, Князь Игорь, Руслан, Томский, Мефистофель, король Филипп и другие.