«Мужественно сражалась с тяжелой болезнью»: актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни

Актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина скоропостижно скончалась. Ей было 49 лет. Информация о смерти появилась на официальном сайте культурного учреждения.

В опубликованном сообщении говорится, что Головина ушла из жизни ночью. На протяжении многих лет актриса Электротеатра боролась с тяжелой болезнью. Коллеги Головиной верили, что она сможет со всем справиться. Также они выразили соболезнования родным и близким умершей.

«Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — написано в публикации.

Головина была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского в 2003 году. За годы игры на сцене она исполнила множеоство ролей. Кроме того, актриса снималась в сериалах.

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