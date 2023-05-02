В Москве найден мертвым спортивный журналист Андрей Малосолов

В Москве 1 мая на улице Татьяны Макаровой найдено тело 50-летнего мужчины. Погибшим оказался известный спортивный журналист Андрей Малосолов. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, смерть наступила около 21:18 по московскому времени. Однако, что именно произошло с корреспондентом, пока неизвестно. Также нет информации, когда и где пройдет прощание.

Известно, что Молосолов посвятил половину своей жизни журналистике. Он был главой пресс-службы Российского футбольного союза и одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков.

Ранее стало известно о неожиданной смерти дизайнера Валентина Юдашкина. Продолжительное время он болел онкологией, однако близкие модельера сообщали, что рак уже давно отступил, и он чувствовал себя намного лучше. Юдашкин даже появлялся на публике и встречался с Аллой Пугачевой, поэтому трагичное известие стало шоком для многих его друзей.

Примечательно, что Валентин умер вслед за другим известным российским кутюрье Вячеславом Зайцевым. О его уходе из жизни стало известно 30 апреля.