Модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни от онкологии

В мире отечественной моды произошли большие потери. 30 апреля скончался Вячеслав Зайцев от внутреннего кровотечения. Мужчина умер в одной из клиник, не приходя в сознание. Сегодня же стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Модельер долгое время боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. О трагедии с деятелем моды сообщил Первый канал со ссылкой на его супругу.

«Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы приковывали огромное внимание», — сказано в релизе канала.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным модельера!