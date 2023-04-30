Mash: умер 85-летний российский модельер Вячеслав Зайцев

На 85-м году жизни ушел король моды, определявший стиль одежды в нашей стране на протяжении полувека.

Не стало Вячеслава Зайцева. Знаменитому кутюрье стало плохо на даче сегодня вечером.

По скорой он был доставлен в ближайшую больницу с предварительным диагнозом желудочное кровотечение.

После проведенного КТ пациента перевели в реанимацию. Смерть наступила около 18:00.

Вячеслава Зайцева считают первым отечественным модельером мирового уровня.

Еще в 60-х он возглавил экспериментально-технический цех Общественного Дома Моделей в Москве.

Король моды проработал в ОДМО многие годы, занимая должность заместителя художественного руководителя Дома моделей.

Возглавив Дом Моды на проспекте Мира, маэстро не только создал уникальные авторские коллекции Pret-a-Porter и Haute Couture, но и сформировал свою философию в моде.

Им восхищались сотни тысяч людей, носивших одежду по его моделям.