В Москве на 72-м году жизни умер театральный критик Валерий Семеновский. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, 17 января 2024 года тело критика было обнаружено в квартире в Аптекарском переулке. Труп лежал в дальней комнате, расположенной слева от входной двери.

Пресс-служба ГИТИСа подтвердила новость о кончине Семеновского. Что стало причиной смерти Валерия — пока не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

«Скончавшийся мужчина лежал на кровати, в комнате был полный порядок. По предварительным данным, смерть не была насильственной», — заявил инсайдер.

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