Ушел из жизни заслуженный артист России Николай Коршилов

Скончался актер театра и кино, режиссер Николай Коршилов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра оперетты.

Заслуженный артист РСФСР ушел из жизни 15 января. На момент смерти ему было 79 лет. Точная причина смерти Коршилова пока неизвестна.

Прощание с актером состоится 19 января в 11:00 в Москве на улице Россолимо 12.

Напомним, Николай Коршилов родился 20 января 1944 года. В 1965-м году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. С того же года стал солистом Московского театра оперетты.

Он также принял участие в съемках картины «Все для вас». В 1978 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

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