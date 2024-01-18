Ушел из жизни заслуженный артист России Николай Коршилов
© Freepik
Скончался актер театра и кино, режиссер Николай Коршилов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра оперетты.
Заслуженный артист РСФСР ушел из жизни 15 января. На момент смерти ему было 79 лет. Точная причина смерти Коршилова пока неизвестна.
Прощание с актером состоится 19 января в 11:00 в Москве на улице Россолимо 12.
Напомним, Николай Коршилов родился 20 января 1944 года. В 1965-м году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. С того же года стал солистом Московского театра оперетты.
Он также принял участие в съемках картины «Все для вас». В 1978 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Ранее мы писали, что в возрасте 86 лет скончался российский архитектор и сценограф Александр Великанов.
Также сообщалось, что актер из «Дежурной аптеки» Хосе Лифанте умер на 81-м году жизни.