Умер известный российский архитектор и сценограф Александр Великанов

В возрасте 86 лет умер известный советский и российский архитектор, профессор Московского Архитектурного института Александр Великанов. Об этом сообщает источник «Известий».

Александр Великанов ушел из жизни в своей квартире в Москве на улице 1905 года. Причина смерти архитектора и дата прощания с ним пока не уточняются.

Александр Великанов родился в октябре 1936 года. Его отец также был архитектором.

Его самыми известными работами стали: Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац, Центр оперного пения Галины Вишневской и большой концертно-театральный комплекс в Ханты-Мансийске.

Помимо этого, Великанов был художником-стенографом. Он осуществил более пятидесяти театральных постановок в различных театрах стран.

Является автором книги «Дворец Советов СССР. Создание невозможного».

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