В московском университете во время лекции умер заслуженный юрист России

В университете МГЮА имени О.Е. Кутафина во время лекции скончался профессор Юрий Веденеев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, заслуженный юрист России почувствовал недомогание во время занятия накануне днем. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Веденееву было 78 лет.

В МГЮА им. Кутафина Веденеев начал преподавать в 2005 году. Он занимал должность профессора кафедры теории государства и права.

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