Автоблогер Андрей Борода умер в возрасте 32 лет

Популярный красноярский автомобильный блогер скончался в 32 года. Об этом пишет Telegram-канал «Борус» со ссылкой на близких блогера.

Уточняется, что труп автоблогера обнаружили около 11 утра у него дома. Причина смерти Бороды пока неизвестна.

В настоящий момент проводится экспертиза, в обстоятельствах смерти ютубера разбираются специалисты.

Известно, что Андрей Борода вел на YouTube видеоблог Siberian Beard про машины, на него подписаны свыше 670 тысяч человек. Последний ролик опубликован на канале две недели назад.

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни скончался бывший тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко.

Также сообщалось, что актер Владимир Кузенков умер в 83 года.