На 85-м году жизни умер бывший тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

На 85-м году жизни умер бывший тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в последние годы жизни Куличенко боролся с раком простаты. Несколько лет назад спортсмену удалили одну почку. После проведенной операции ему регулярно делали диализ. 16 января 2024 года тренеру должны были повторить процедуру. Однако в 10:20 стало известно о его смерти. Куличенко находился в Боткинской больнице.

Напомним, что Куличенко был тренером сборных СССР и России по легкой атлетике. Он готовил спортсменов к соревнованиям на протяжении многих лет.

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