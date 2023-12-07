В Минске на 78-м году жизни умерла танцовщица и актриса Людмила Бржозовская. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу театра, в котором знаменитость работала.

Что стало причиной смерти 77-летней балерины — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Отмечается, что Людмила получила звание народной артистки в 29 лет. Известная балерина проходила стажировку в Санкт-Петербурге у Натальи Дудинской. Умершая была первой исполнительницей партий Кармен в «Кармен-сюите» и Евы в «Сотворении мира» в постановках Валентина Елизарьева. Завершив карьеру, она работала в театре балетмейстером-репетитором.

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