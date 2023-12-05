Умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина, которой в апреле ампутировали ногу

5 декабря стало известно о смерти 70-летней солистки ВИА «Веселые ребята» Людмилы Барыкиной. В апреле певица перенесла ампутацию ноги.

О смерти сообщил StarHit со ссылкой на сообщение ведущего Андрея Малахова. Он рассказал, что весной анонсировали интервью с Барыкиной, но сегодня пришла новость о ее кончине.

«Царствия небесного той, кто заставила нас всех верить, что папа подарит и купит все…», - написал ведущий, не приводя подробностей смерти Барыкиной.

Прощание с ней запланировано на 7 декабря.

В апреле 2023 года исполнительница хита «Уходило лето» перенесла ампутацию ноги. Это произошло после того, как пятку певицы задела кошка. Лишившись ноги, артистка оказалась прикована к постели. В быту ей помогал муж. Два года певица мечтала, чтобы ее вывезли погулять на улицу.

Ранее сообщалось о смерти польской певицы Славы Миколайчик. Она скончалась в больнице. Перед этим артистка долгое время болела.