Умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина, которой в апреле ампутировали ногу
Умерла советская певица Людмила Барыкина, перенесшая ампутацию ноги.
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5 декабря стало известно о смерти 70-летней солистки ВИА «Веселые ребята» Людмилы Барыкиной. В апреле певица перенесла ампутацию ноги.
О смерти сообщил StarHit со ссылкой на сообщение ведущего Андрея Малахова. Он рассказал, что весной анонсировали интервью с Барыкиной, но сегодня пришла новость о ее кончине.
«Царствия небесного той, кто заставила нас всех верить, что папа подарит и купит все…», - написал ведущий, не приводя подробностей смерти Барыкиной.
Прощание с ней запланировано на 7 декабря.
В апреле 2023 года исполнительница хита «Уходило лето» перенесла ампутацию ноги. Это произошло после того, как пятку певицы задела кошка. Лишившись ноги, артистка оказалась прикована к постели. В быту ей помогал муж. Два года певица мечтала, чтобы ее вывезли погулять на улицу.
Ранее сообщалось о смерти польской певицы Славы Миколайчик. Она скончалась в больнице. Перед этим артистка долгое время болела.