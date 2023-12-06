Художница мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталия Богомолова умерла в 83 года

Ушла из жизни художница всеми любимых мультфильмов «Винни Пух», «Котенок по имени Гав», «Дед Мороз и лето» Наталия Богомолова. Женщине было 83 года. В ноябре она была госпитализирована после того, как неудачно упала и сломала шейку бедра. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, художница попала в столичную больницу, но ее организм не смог справиться с тяжелыми последствиями падения и травмы.

Напомним, что Богомолова была известна не только как художник-мультипликатор, но и постановщик, а также режиссер. В ее фильмографии более 200 мультфильмов, среди которых — «Песенка мышонка», «Бобик в гостях у Барбоса», «Дядя Степа — милиционер», «Голубой щенок», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес», «Винни-Пух» и также несколько выпусков «Веселой карусели».

Ранее мы писали о том, что звезда фильма «Годы девичьи» Елена Корнилова умерла в доме престарелых. Актрисе было 85 лет. Тело артистки в пансионате на Большой Филевской обнаружила медсестра. Известно, что Корнилова чувствовала себя неважно и жаловалась персоналу на плохое самочувствие и слабость.