В «Матросской тишине» умер второй за сутки заключенный

В столичном следственном изоляторе «Матросская тишина» за сутки умер уже второй заключенный, пишет mk.ru. По данному факту ведется проверка.

По информации газеты «Московский комсомолец», утром в среду, 26 июня, в камере СИЗО был найден мертвым 37-летний уроженец Тувы Эдуард Хуурак. Мужчина был фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества - он, как и его земляки, входил в организацию «Кара Шериг», которую считали подразделением АУЕ* (экстремистское движение, запрещенное в России). Хуураку было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации.).

Днем ранее в «Матросской тишине» в возрасте 67 лет скончался лидер таганской преступной группировки Григорий Рабинович по позвищу Гриша Таганский. Как сообщал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Рабиновича вместе с другими членами ОПГ обвиняли в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана, похищении, ограблении и убийстве.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот, находящийся в СИЗО по уголовным делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, якобы планирует гастрольный тур. Позднее его отец и адвокат опровергли слухи об освобождении.