Отец певца Шарлота заявил, что не знает об освобождении сына из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

25 июня в соцсетях певца Шарлота появился анонс тура по России. Музыкант написал, что выступит в июле в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. При этом ссылок на покупки билетов нет.

«Тот, кем я ухожу — забудут. Тот, кем я вернусь — запомнят! <...> Возвращаюсь из мертвого дома к Земле, на которой рожден», — написал музыкант.

Некоторые предположили, что певца выпустили из СИЗО, где он находится с декабря 2023 года. Однако, как сообщают журналисты, отец Шарлота опроверг эту информацию. Он заявил, что навещал сына неделю назад, и ни о каком освобождении речи не шло.

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