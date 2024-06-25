«Полагаю, что это не так»: адвокат певца Шарлота прокомментировал слухи о его освобождении и «гастролях»

Адвокат певца Шарлота опроверг слухи о том, что его подзащитный якобы вышел на свободу. В разговоре с Газета.Ru Алексей Лапузин заявил, что сообщение о готовящихся концертах могли опубликовать третьи лица.

«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать», - рассказал Лапузин.

По словам адвоката, доступ к странице певца был у третьих лиц, когда тот находился в Армении, о чем уже предупрежден следователь. «Видимо, имеют и сейчас», - заключил адвокат.

Ранее в аккаунте Эдуарда Шарлота был опубликован пост о якобы готовящихся гастролях, первый концерт «назначили» на 1 июля в Самаре. Отец певца заявил, что не знает об освобождении сына из СИЗО.