Отпраздновала юбилей, а на следующий день ее не стало: умерла известная белорусская радиоведущая Нина Чайка

Известная белорусская радиоведущая Нина Чайка ушла из жизни. Ей было 85 лет. Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

9 февраля работнице радио исполнилось 85 лет. А на следующий день женщина скончалась, передает пресс-служба Белорусского союза журналистов.

За многолетнюю работу Чайку удостоили звания «Заслуженный журналист». Она возглавила редакцию научно-популярных и учебных программ на телевидении в 90-х и редакцию литературно-драматических программ Белорусского радио.

Также Чайка принимала участие в создании 15 телефильмов, а на страницах журналов выходили очерки о героях Советского союза, ученых, литераторах.

Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки России Валентины Загуляевой. Информацию об этом подтвердили в Государственном национальном театре Удмуртии.