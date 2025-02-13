Страдала от редкого и тяжелого заболевания: журналистка и блогер Таисия Шеремет умерла в возрасте 22 лет

Бывшая журналистка «Новой газеты» Таисия Шеремет умерла на 23-м году жизни. Девушка лежала в испанской больнице, куда попала с редким и тяжелым заболеванием, передает портал MSK1.

Молодая журналистка страдала от муковисцидоза, приводящего к постепенному нарушению работы всех органов из-за накопления густой слизи в легких. Она вела блог об этом заболевании с ранних лет.

В России девушке не смогли предложить подходящее лечение, поэтому она отправилась в Европу. В немецкой клинике ей должны были трансплантировать легкие, однако стабилизировать общее состояние не удалось.

В последние дни Таисия лежала в реанимации испанской больницы. Она, по словам друзей, просто в какой-то момент «уснула».

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