В Махачкале убили 20-летнего бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на спортсмена напал вооруженный пистолетом злоумышленник и неоднократно в него выстрелил со спины. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный стал добивать раненного Мутаева, который лежал на земле.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. В городе объявлен план «Перехват».

Известно, что погибший был учеником чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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