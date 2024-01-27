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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 января 2024, 14:23
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Пропустил несколько ударов и потерял сознание: 18-летний боец ММА умер во время спарринга

В Кирове 18-летний боец ММА пропустил несколько ударов во время спарринга и умер.
Пропустил несколько ударов и потерял сознание: 18-летний боец ММА умер во время спарринга

© Freepik

Спарринг на соревнованиях по ММА в Кирове обернулся гибелью для 18-летнего спортсмена. Молодой человек пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что перед участием в основных поединках молодой спортсмен спарринговал с другим бойцом. После нескольких пропущенных ударов он упал и потерял сознание.

Через некоторое время на место прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели молодого человека и приняли решение о его госпитализации. Однако по пути в медучреждение пострадавший скончался.

Что стало причиной смерти бойца ММА, пока не сообщается. В настоящий момент выясняются обстоятельства и детали гибели спортсмена на соревнованиях.

Ранее в Екатеринбурге умер 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов. Он скончался во время плановой операции.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
спорт