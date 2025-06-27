В Лос-Анджелесе внезапно умер актер сериала «Любовь по-американски» Рик Херст. О смерти сообщает Daily Mail.

26 июня умер 79-летний актер. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Известно, что 3 июля артист должен был присутствовать на встрече с поклонниками. Супруга Рика отметила, что его смерть стала неожиданностью.

Актер Бен Джонс вспоминает об умершем как о профессионале своего дела и веселом человеке.

«Он был прекрасным актером и замечательным коллегой, всегда готовым поддержать. Он продолжит нас смешить, когда люди будут пересматривать его фильмы», — написал Бен.

Умерший начал активно сниматься с конца 1960-х.

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