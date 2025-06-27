В возрасте 93 лет умер композитор и обладатель «Грэмми» Лало Шифрин. Об этом сообщает Variety.

Композитор Лало Шифрин умер на 94-м году жизни 26 июня. Известно, что причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Шифрин родился в 1932 году в Аргентине. Он начал изучать музыку с 6 лет. В 20 лет Лало уехал учиться в Парижскую консерваторию, а затем вернулся в родную Аргентину, где сформировал джазовый оркестр.

Карьера композитора пошла в гору после знакомства со знаменитым джазовым музыкантом Диззи Гиллеспи — тогда же он начал писать музыку для голливудских фильмов. Самым известным произведением Шифрина является композиция к фильму «Миссия невыполнима», за которую он получил «Грэмми».

Ранее мы писали о том, что на 53-м году жизни умерла джазовая певица и телеведущая из Бенина Раисса Гбеджи.