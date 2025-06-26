На 53-м году жизни умерла джазовая певица и телеведущая из Бенина Раисса Гбеджи

В возрасте 52 лет скончалась африканская джазовая певица, диджей, журналистка и телеведущая Раисса Гбеджи. О ее смерти сообщает APR News.

Уроженка Республики Бенин, артистка умерла 21 июня во Франции, в городе Лион. Причина смерти пока не называется. Все творчество исполнительницы было ориентировано на продвижение традиционных бенинских ценностей. Ее первая пластинка увидела свет в 2018-м. Тогда же состоялся и первый концерт артистки в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина.

Кроме того, Гбеджи была ведущей на Golfe FM, главным редактором Ocean FM и ведущим корреспондентом Radio France Internationale (доступ к сайту ограничен на территории России) по Бенину.

Президент Союза профессионалов в области СМИ Бенина Закиат Латунджи описывает Гбеджи как ключевую фигуру в национальном медиа-ландшафте, получившую признание за ее страсть и преданность делу. Для коллег африканская медиа-знаменитость была олицетворением дружелюбия и энтузиазма, пишет сообщившее об ее кончине издание.

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