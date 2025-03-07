В Лос-Анджелесе умерла 62-летняя актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах. О смерти Бах сообщил ее экс-супруг в соцсети.

5 марта около 22 часов вечера было обнаружено тело актрисы в ее доме за 2,2 млн долларов. Знаменитость покончила жизнь самоубийством.

Родные забеспокоились тогда, когда Бах перестала выходить на связь.

Узнав о смерти Памелы, ее 32-летняя дочь устроила истерику: она кричала, плакала, и утешения правоохранителей ей не помогали.

«Она была в истерике, кричала, плакала на улице. Полицейские затащили ее в дом и закрыли дверь, но вскоре девушка опять выскочила на улицу», — рассказали очевидцы.

Также смерть знаменитости прокомментировал ее бывший муж. По его словам, семья опечалена кончиной актрисы и просит поддержки в непростое время.

«Наша семья глубоко опечалена кончиной Памелы. Мы благодарны за проявления любви и поддержки в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь, пока мы скорбим и переживаем это непростое время», — высказался он.

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