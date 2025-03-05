Почувствовал себя плохо в ресторане: скончался ведущий телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Артист Монта Мино (настоящее имя — Норио Минорикава), ведущий японской версии программы «Кто хочет стать миллионером?», ушел из жизни. Ему было 80 лет. О смерти знаменитости сообщил Japantimes.

Незадолго до смерти ведущий посетил ресторан в Токио. В заведении он почувствовал себя плохо. Для оказания экстренной помощи на место вызвали медиков. Они осмотрели артиста и приняли решение о госпитализации.

В больнице врачи боролись за жизнь известного пациента, однако их старания оказались тщетными. Мино умер от остановки сердца. Он поступил в медучреждение в критическом состоянии и не приходил в себя до самой кончины.

Помимо своих профессиональных заслуг, японец известен как рекордсмен по количеству часов, проведенных за неделю в прямом эфире. Его достижение отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

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