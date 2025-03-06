Умер в 86 лет 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Фред Столл

Умер теннисист, 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Фред Столл. Ему было 86 лет. Информацию о кончине спортсмена сообщили в пресс-службе ATP.

О смерти легенды тенниса стало известно 6 марта. Причина ухода из жизни пока не разглашается. Также неизвестно, как прошли последние дни Фреда.

Отметим, что Столл за свою карьеру завоевал «золото» в одиночном, парном и смешанном разрядах. Он побеждал в «Ролан Гаррос», US Open, участвовал в финалах Australian Open и Уимблдона. Кроме того, в его послужном списке три Кубка Дэвиса.

К слову, имя Фреда Столла было внесено в Международный зал теннисной славы в 1985 году.

Последние годы жизни спортсмен занимался тренерской деятельностью. Также его приглашали для комментирования турниров по теннису.

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